La Juventus vince ma non piace a Sarri: le sue parole

La Juventus grazie a un rigore segnato al 96' da Cristiano Ronaldo ha piegato il Genoa e mantenuto la vetta della serie A con un punto di vantaggio sull'Inter: Maurizio Sarri ha però molto da ridire sulla prestazione dei bianconeri: "In questo momento non sfruttiamo le occasioni e permettiamo agli avversari di segnare troppo facilmente".

"Abbiamo fatto un primo tempo un po' sotto ritmo – è l'analisi del match -, eravamo un po' incerti. Il Genoa ha un palleggio di ottimo livello. Nella ripresa abbiamo creato tantissimo, il vantaggio è arrivato alla fine ma penso sia frutto della mole di gioco".

Ha pesato l'assenza di Higuain: "Per caratteristiche è l'unico attaccante che può essere un punto di riferimento. Gli altri sono attaccanti atipici. Senza Gonzalo copriamo poco l'area. Con il ritorno di Douglas cosa cambia col trequartista? Forse per le caratteristiche di Dybala e Ronaldo siamo fatti più per giocare con il trequartista che con i 3 davanti. Douglas ha esperienza anche da trequartista. In questo momento abbiamo perso un pizzico di cattiveria che pesa in fase offensiva e difensiva", sono le sue parole a Sky.

Il gioco ancora non gira, e la squadra ha cercato molto le soluzioni individuali: "A tratti sì. Poi la partita era diventata così monocorde che abbiamo giocato con una formazione estremamente offensiva, con due interni offensivi e un trequartista che prima era Berna e poi Douglas. Abbiamo giocato con due attaccanti che per caratteristiche hanno un'innata iniziativa individuale".

"Dentro questa partita ci sono quei difetti che noi abbiamo in questo momento – conclude -, ma che avevamo anche nelle partite precedenti. C'è da lavorare su questi. Noi non possiamo creare otto palle gol più degli avversari, nove palle gol più degli avversari, ed essere a rischio sul risultato. Vuol dire che ci manca un pizzico di determinazione e sacrificio".

Così Ronaldo dopo il match: "Sono molto felice. Una partita difficile contro una squadra ben organizzata, ma la Juventus deve provarci fino alla fine. Siamo riusciti a vincere con un mio gol alla fine perchè volevamo farlo. Difficoltà? Con il passare del tempo c’era un po’ d’ansia perchè sapevamo di essere secondi in classifica e avevamo bisogno di una vittoria. Anche io avevo un po’ di timore, ma abbiamo cercato la vittoria fino all’ultimo. Abbiamo sofferto molto, ma siamo i giusti vincitori. Abbiamo creato tanto e ci siamo meritati questo successo".

