La Juventus vince senza Ronaldo, ma Sarri ne perde altri due

Il primo obiettivo della stagione della Juventus sarà anche la Champions League, ma in casa bianconera non pensano neppure all’ipotesi di allentare la tensione sul campionato. A confermarlo la vittoria di carattere ottenuta in rimonta sul campo dell’Atalanta, gara che ha però lasciato strascichi pesanti sul piano degli infortuni.

Se infatti il 3-1 maturato negli ultimi 15 minuti è pesantissimo per la squadra di Maurizio Sarri anche dal punto di vista psicologico essendo stato ottenuto senza Cristiano Ronaldo, lasciato a riposo per recuperare meglio dal dolore al ginocchio in vista della gara contro l’Atletico Madrid, il recupero del portoghese per la gara contro la formazione di Simeone rischia di essere imprescindibile visto che a Bergamo si sono fermati Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

L’ex fiorentino si è arreso nel primo tempo ad un forte dolore al costato, conseguenza di un fortuito scontro di gioco. L’attaccante bianconero è parso molto dolorante e non riusciva a respirare, ma avrebbe anche accusato un dolore muscolare. Il recupero per martedì sembra improbabile. "Bernardeschi ha preso un colpo al diaframma, non riusciva a respirare e aveva la sensazione di dover vomitare” ha detto Sarri, preoccupato anche per le condizioni di Douglas Costa. Il brasiliano, entrato sull’1-0 per l’Atalanta al posto di Bentancur, ha infatti riportato una contrattura muscolare: “Douglas non sta benissimo. Ha sentito male dopo 10' ma è rimasto dentro. Spero sia solo una piccola contrattura" le parole del tecnico.

L’ex Bayern è stato decisivo da subentrante in Champions contro la Lokomotiv Mosca ed è un giocatore molto prezioso soprattutto in campo internazionale, ma potrebbe non essere rischiato contro l’Atletico, partita che può dare alla Juventus, già qualificata, la certezza del primo posto nel girone.

A questo punto il recupero di Ronaldo per la gara contro la squadra di Simeone è fondamentale, perché anche in un reparto ricco di alternative come l’attacco della Juve la coperta rischia di diventare corta nonostante l’ottimo stato di forma della coppia argentina Dybala-Higuain, decisiva a Bergamo. Uno dei due potrebbe però partire dalla panchina in Champions per fare spazio a Ronaldo, con Ramsey impiegato come trequartista.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 10:08