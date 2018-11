La Juventus vuole una colonna della Roma

La Juventus torna a bussare alla porta della Roma per Kostas Manolas. I bianconeri vogliono svecchiare il reparto difensivo (4 centrali su 5 sono over 30) e sono tornati a puntare forte sul centrale greco, che proprio in questi giorni potrebbe intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto con i capitolini.

Manolas ha un contratto con i giallorossi fino al 2022, e soprattutto ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro che la Juventus potrebbe innescare, come già aveva fatto con Miralem Pjanic due estati fa. Una cifra alla portata dei bianconeri, che in alternativa hanno nel mirino il talento dell'Ajax De Ligt, decisamente più caro (i Lancieri lo valutano 50 milioni di euro).

Il difensore ellenico, uno dei migliori centrali del nostro campionato, è stato accostato negli ultimi giorni anche al Bayern Monaco. Il direttore sportivo della Roma Monchi allarmato vuole blindarlo con un nuovo accordo, offrendogli un ingaggio più elevato rispetto ai 2,7 milioni attuali ed eliminando la fastidiosa clausola.

Manolas ha sempre detto di trovarsi bene nella Capitale, ma non ha escluso l'addio: "Pronto a restare per sempre? Be’, se arrivasse una squadra come il Real o il Barcellona, a parte Totti che rifiutò, non c'è nessuno che non ci penserebbe. Poi bisognerebbe valutare le condizioni, perché non è facile per nessuno lasciare la Roma, ve l'assicuro".

"La politica della Roma prevede ogni anno cessioni importanti e nuovi arrivi? Un anno fa abbiamo perso Salah, Rudiger e Paredes, quest’anno Nainggolan, Strootman e Alisson. Perdiamo sempre giocatori, ma la Roma rimane in alto. Una squadra non dipende mai da uno o due. Vero che sono partiti campioni – altrimenti non li avrebbero acquistati grandi squadre – ma ne sono arrivati di altrettanti forti. Certo, sono giovani, hanno bisogno di crescere, ma sono convinto che ci daranno una grossa mano. L’unica responsabilità che sento è di aiutare la Roma a vincere. Non mi sento leader, non sono il capitano. Non conta il fatto che sia qui da anni. Tutti siamo uguali nello spogliatoio. Ora sono venuti giocatori giovani e forti, che hanno bisogno del nostro aiuto. Io ci sono. Ma l’unica cosa che posso promettere è di dare tutto".

SPORTAL.IT | 15-11-2018 11:55