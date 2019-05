La Ktm disintegra Johann Zarco

Comincia a farsi pesante la situazione di Johann Zarco alla Ktm. Il francese, nelle prime quattro gare, si è piazzato nelle retrovie, collezionando due quindicesimi posti (in Qatar e Argentina), un tredicesimo in Texas e un quattordicesimo, a Jerez.

Stefan Pierer, amministratore delegato della casa austriaca, non ha utilizzato mezzi termini per esprimere il proprio malcontento: "Il rendimento di Zarco è inaccettabile – ha tuonato parlando con Motorsport.com -: ha problemi, ma credo siano soprattutto a livello psicologico. Deve metabolizzare il fatto che la nostra moto non è una Yamaha".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 12:47