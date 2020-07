La Lazio blinda Ciro Immobile

Trentacinque gol in campionato, il record di Gonzalo Higuain a un passo. Ciro Immobile fa la storia della Lazio e le voci sul suo futuro cominciano ad intensificarsi. Il direttore sportivo Igli Tare nega tutto: “Intorno a Immobile verrà costruita la Lazio del futuro. Ha ancora un contratto lungo ed è un tassello importante per la squadra e la società. Ha fatto una stagione eccezionale e tutti i compagni hanno lavorato per lui”.

Le voci sul possibile arrivo di David Silva a Roma: “Non so dove nascano queste voci. So da amici in comune che gli piacerebbe fare un’esperienza diversa dal calcio inglese dopo tanti anni. Ma tra dire e fare, c’è di mezzo il mare”.

OMNISPORT | 30-07-2020 08:08