La Lazio blinda i suoi uomini chiave

L'entusiasmo in casa Lazio è alle stelle dopo la vittoria in Supercoppa e la dirigenza biancoceleste è pronta a sfruttare il morale altissimo dei propri calciatori per blindare gli elementi chiave (vicini alla scadenza di contratto) della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L'operazione più importante è quella legata a Luis Alberto: lo spagnolo è legato ai colori biancocelesti fino al 2022, e il direttore sportivo Igli Tare vorrebbe convincerlo a prolungare fino al 2024. Stesse scadenze per il difensore brasiliano Luiz Felipe, anch'egli in crescita costante da quando veste la maglia della Lazio.

Vicini al rinnovo anche Senad Lulic e Marco Parolo, entrambi in scadenza a giugno. Entrambi sono nella fase finale della loro carriera (Lulic ha 33 anni, Parolo quasi 35), ed è assai probabile che restino alla Lazio almeno fino al 2021, nonostante l'interessamento del Parma allo stesso Parolo.

L'ultimo possibile rinnovo è quello di Bastos: il 28enne difensore angolano è sotto contratto fino al 2021, e le ultime buone prestazioni stanno convincendo a puntare su di lui anche per il futuro.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 12:50