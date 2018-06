La Lazio chiama, Freuler risponde

Parole importanti quelle rilasciate da Remo Freuler, che aprono in maniera definitiva la possibilità di vederlo in maglia biancoceleste la prossima stagione: “La Lazio ha fatto grandissime cose nelle ultime due stagione. All’Atalanta sono migliorato tanto, ora dopo il Mondiale il mio agente e il club si siederanno ad un tavolo per decidere. E’ un onore sentire che la Lazio mi segua, ne sono davvero felice”, queste le parole del giocatore svizzero al Corriere dello Sport.

Ora bisognerà capire quali saranno i termini di questa trattiva che, nel caso Freuler dovesse fare un grande Mondiale con la Svizzera, per la Lazio potrebbe rappresentare un problema, vedendo impennare la valutazione del rossocrociato.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 17:20