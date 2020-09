La Lazio ci riprova per Kumbulla

Preso Muriqi per l’attacco, la Lazio torna a riflettere su come rinforzare il reparto difensivo. I biancocelesti sono pronti a fare un’offerta di 15 milioni di euro al Verona per Marash Kumbulla: Lotito potrebbe aggiungere alla somma i cartellini di alcuni giovani calciatori del club capitolino.

Kumbulla era anche nel mirino dell’Inter, ma i nerazzurri hanno frenato bruscamente nelle scorse settimane a causa delle richieste troppo alte per il giocatore.

OMNISPORT | 06-09-2020 11:21