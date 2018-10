La Lazio crolla a Francoforte: 2 espulsi

La Lazio viene pesantemente sconfitta dall'Eintracht Francoforte nella seconda partita della fase a gironi di Europa League. I tedeschi si impongono per 4-1: nel primo tempo Parolo al 23' replica al gol lampo al 4' di Da Costa, ma alla mezz'ora i padroni di casa tornano in vantaggio con Kostic.

Prima dell'intervallo arriva il rosso a Basta a causa di un'ingenua seconda ammonizione, che fa da preludio a un secondo tempo orribile per gli uomini di Simone Inzaghi, travolti dalle reti di Jovic e di nuovo di Da Costa. I capitolini chiudono in 9 per l'espulsione di Correa a causa di un brutto intervento. In classifica l'Eintracht passa al comando del girone con 6 punti, Lazio ferma a 3 punti.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 23:05