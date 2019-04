La Lazio crolla, colpo Torino

La Lazio cade clamorosamente in casa contro il Chievo già retrocesso e mette a forte rischio le sue speranze di qualificazione in Champions League. Simone Inzaghi viene tradito da Milinkovic-Savic, espulso nel primo tempo per fallo di reazione, e poi affondato dalle reti di Vignato ed Hetemaj. Inutile il gol di Caicedo.

Biancocelesti scavalcati dal Torino, che vince in casa del Genoa e si porta a soli tre punti dal Milan quarto in classifica. Decide il match di Marassi l'ex di turno Ansaldi al 58'.

Si infiamma la corsa per la salvezza: il Bologna travolge la Samp e ora è a +5 sull'Empoli sconfitto in casa dalla Spal, ormai salva. Pari tra Udinese e Sassuolo, neroverdi ormai sicuri della permanenza in A come il Cagliari, che ha piegato in casa il Frosinone. Per i ciociari la B è ormai a un passo.

I risultati

Bologna-Sampdoria 3-0

55' aut.Tonelli (B), 69' Pulgar (B), 83' Orsolini (B)

Cagliari-Frosinone 1-0

27' rig. Joao Pedro (C)

Empoli-Spal 2-4

22' Caputo (E), 38' Petagna (S), 44' Floccari (S), 48' Traoré (E), 61' Petagna (S), 88' Antenucci (S)

Genoa-Torino 0-1

58' Ansaldi (T)

Lazio-Chievo 1-2

49' Vignato (C), 51' Hetemaj (C), 67' Caicedo (L)

Udinese-Sassuolo 1-1

31' Sensi (S), 80 aut. Lirola (S)

SPORTAL.IT | 20-04-2019 17:12