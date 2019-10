La Lazio espugna il Franchi: Immobile stende la Fiorentina

E' terminato 2-1 per la Lazio il posticipo della nona giornata di serie A al Franchi tra la Fiorentina e la squadra di Simone Inzaghi. Botta e risposta a metà del primo tempo: i biancocelesti si portano in vantaggio al 23' grazie alla rete di Correa, servito da Immobile. Il pareggio viola arriva cinque minuti dopo ed è firmato da Chiesa, servito da Ribery.

Nella ripresa Immobile all'89' realizza la rete del sorpasso di testa su cross di Lukaku. I gigliati chiedono l'intervento del Var per un fallo di Lukaku su Sottil ad inizio azione, ma Guida tira dritto e ammonisce per proteste Pezzella. Nel turbolento finale Ranieri causa un rigore e viene espulso per doppio giallo, dal dischetto però Dragowski para il tiro di Caicedo.

In classifica la Lazio sale al sesto posto a quota 15, la Fiorentina a nona a 12.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 22:51