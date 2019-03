La Lazio ha messo gli occhi su un ex centrocampista dell'Inter. Secondo quanto riportano i media turchi, i biancocelesti stanno corteggiando il cileno Gary Medel, che al Besiktas non sta facendo bene ed è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione.

Medel, valutato circa 4,5 milioni di euro, a gennaio era stato vicino a un club di Premier, ma l'affare non era andato in porto.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 14:00