La Lazio parte male in Europa League

La Lazio è stata sconfitta in Romania dal Cluj all'esordio in Europa League. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da un brutto ko in campionato contro la Spal, conferma il periodo non felice perdendo per 2-1 contro la formazione di Dan Petrescu nella prima partita del girone: passati in vantaggio con un colpo di ginocchio di Bastos su cross di Jony, i capitolini dominano e si divorano il raddoppio con Lazzari. Nel finale di tempo la doccia fredda: Leiva atterra Djokovic in area, dal dischetto Deac segna l'1-1.

Nella ripresa cala la Lazio e al 75' arriva il gol del sorpasso di Omrani: prima l'attaccante dei rumeni colpisce la traversa, sulla ribattuta anticipa Strakosha e insacca il 2-1. Non bastano ad Inzaghi gli ingressi di di Lulic e Adekanye, Arlauskis para tutto e i biancocelesti devono arrendersi.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 20:50