La Lazio pensa a sfoltire la rosa

Prima del pressing sugli obiettivi in entrata (piace Yusuf Yazici del Trabzonspor), la Lazio vuole sfoltire la rosa e fare cassa. Almeno sembrano queste le intenzioni del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Igli Tare, che si incontreranno sabato ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro del biancocelesti, per fare il punto sul mercato.

Come riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, sono quattro i giocatori principali in uscita: si tratta di Badelj, Wallace, Patric e Durmisi.

Il primo è il calciatore con più richieste, sia in Italia sia all'estero, e una soluzione possibile è quella del ritorno alla Fiorentina, club in cui ha giocato dal 2014 al 2018. Wallace, invece, piace al Wolverhampton e al Flamengo, e al momento gli inglesi sembrano essre in vantaggio. Più complessa la situazione degli ultimi due: al momento non ci sono particolari offerte per Patric, mentre Durmisi ha rifiutato il trasferimento al Besiktas e vorrebbe trasferirsi al Marsiglia, che però offre meno soldi dei turchi.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 13:07