La Lazio pesca in casa Milan

In attesa di novità sul fronte cessioni, in particolare su Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, la Lazio pensa anche ad acquistare. La trattativa con Acerbi è in stand-by ma ci sarebbero altri due obiettivi, entrambi rossoneri.

I biancocelesti sarebbero interessati a Gustavo Gomez, accostato anche al Boca Juniors. Attenzione anche a Borini, valutato 10 milioni di euro, e stimato molto dal tecnico della Lazio Inzaghi. Il Diavolo attende proposte concrete.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 09:15