La Lazio piazza il colpo a sinistra: ufficiale Fares

L’ufficialità era attesa da giorni, ora è finalmente arrivata: Fares è un nuovo giocatore della Lazio. L’esterno arriva dalla SPAL a titolo definitivo.

Elemento perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, Fares è stato portato in Italia dal Vicenza nel 2012 prima di essere girato subito al Verona dove si mette in evidenza.

Trasferitosi alla SPAL nel 2018, Fares resterà a Ferrara due anni ma dopo un’ottima prima stagione viene frenato dalla rottura del legamento crociato.

Ora a scommettere su di lui è la Lazio dove si giocherà il posto con Marusic, in attesa del rientro di Lulic.

OMNISPORT | 01-10-2020 21:59