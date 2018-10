La Lazio prepara il colpo a costo zero

La Lazio pensa a Yacine Brahimi come colpo per la prossima estate.

L’ala di nazionalità algerina è in scadenza di contratto a giugno 2019 con il Porto e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Un’occasione importante per il direttore sportivo Tare che potrebbe tentare l’assalto a gennaio per poi definire l’operazione nel mercato estivo. Non si prospetta, però, una trattativa semplice. Il giocatore è infatti richiesto da diversi club europei come West Ham, Southampton, Besiktas e Marsiglia. Per convincerlo a trasferirsi nella Capitale, il presidente Lotito dovrà offrirgli un ricco contratto per avere la meglio sulle altre pretendenti.

Nel caso in cui Brahimi rifiuti la proposta della Lazio, Tare è pronto a virare su altri due obiettivi: Manuel Lazzari e Stefan Lainer del Salisburgo, cercato a lungo dal Napoli come vice Hysaj.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 13:30