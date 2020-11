La Lazio punisce Luis Alberto dopo lo sfogo

Le dichiarazioni di Luis Alberto, che si è scagliato contro la scelta della Lazio di acquistare una aereo privato della società, non passeranno impunite. Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione, ha confermato a ‘Lazio Style Radio’ che il club prenderà provvedimenti nei confronti del giocatore.

“Luis Alberto è un calciatore straordinario, è fondamentale per la Lazio, ma le regole valgono anche per lui: se ti lasci andare ad una considerazione sbagliata, anche se a caldo, la Società prende le conseguenze con lo spagnolo come avrebbe fatto con qualsiasi altro calciatore tesserato con il Club. Quando deve intervenire, la Società interviene sempre e così accadrà anche con Luis Alberto. Noi diamo massimo supporto ai giocatori anche nella gestione dei profili social privati. Il caso, comunque, è chiuso”.

Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’, lo spagnolo avrebbe rischiato anche di finire immediatamente fuori rosa. Il club, a caldo, avrebbe voluto prendere punizioni severe.

A salvare Luis Alberto sarebbe stata la mediazione di Simone Inzaghi: il tecnico sabato mattina prima dell’allenamento avrebbe parlato con lo stesso giocatore e nei giorni scorsi ha fatto da mediatore con la società.

La punizione non è ancora stata definita, ma potrebbe essere una maxi multa più due partite di sospensione, le prossime contro Crotone in Serie A e Zenit in Champions League.

