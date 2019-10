La Lazio ribalta il Rennes: prima vittoria in Europa League

La Lazio si è imposta per 2-1 in rimonta contro il Rennes nella seconda partita del girone di Europa League. La squadra di Simone Inzaghi, dopo essere passata in svantaggio, ha ribaltato il risultato con le reti di Milinkovic-Savic e Immobile: in classifica aggancia il Cluj al secondo posto a quota tre punti, davanti c'è il Celtic a 4.

Pochissime emozioni nel primo tempo dell'Olimpico. I ritmi sono troppo bassi e l'unica vera occasione è firmata Rennes verso la mezz'ora, con una conclusione dalla distanza di Tait.

Nella ripresa Inzaghi inserisce Luis Alberto e Milinkovic-Savic per dare la scossa i suoi, ma al 55' passa in vantaggio il Rennes con Morel, a segno sfruttando alla perfezione il calcio di punizione di Grenier. I capitolini reagiscono e al 63' pareggiano grazie ai due neo entrati: Luis Alberto serve in area Milinkovic-Savic, che con un tiro angolato trova l'1-1.

La Lazio alza il ritmo e al 75' trova il raddoppio: Milinkovic-Savic su cross dalla destra pesca in area Immobile che di testa trafigge Mendy. Il Rennes è tutt'altro che domato e nel finale Strakosha salva il risultato su Bourigeraud.

