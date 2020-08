La Lazio riparte da un 2-2: pari in amichevole con la Triestina

Prima amichevole ufficiale della stagione per la Lazio di Simone Inzaghi. La compagine bianconceleste, ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro dei capitolini, ha affrontato un test subito importante: quello con la Triestina, squadra che milita in Serie C.

Già al 3’ la Lazio ha trovato la rete del vantaggio con Acerbi che, lasciato colpevolmente solo in area di rigore, sugli sviluppi di un corner battuto da Luis Alberto, ha avuto tutto il tempo di stoppare e di battere Offredi con una conclusione di destro.

Sotto di una rete, gli uomini di Gautieri hanno provato a spingere sull’acceleratore e, dopo un palo colpito (sfortunata deviazione del biancoceleste Escalante) e dopo essere andati vicini al pareggio in un paio di occasioni, al 38’ hanno trovato l’1-1: palo colpito da Giorico, sul pallone vaganti arriva Gomez che non sbaglia.

Al 42’ il vantaggio della Triestina: traversone di Sarno a cercare ancora Gomez che, tutto solo in area, batte di testa Strakosha. Il primo tempo si chiude con gli alabardati avanti per 2-1.

Nella ripresa Simone Inzaghi rivoluziona la squadra con dieci cambi e al 60’ arriva il nuovo pareggio: sinistro potentissimo di Parolo che spedisce il pallone sotto l’incrocio per il 2-2.

Il finale di partita resta equilibrato e condizionato dalla pioggia pesantissima e ed il risultato non cambierà più. Il mini-ciclo di amichevoli della Lazio si apre quindi con un pareggio.

IL TABELLINO

LAZIO-TRIESTINA 2-2

Marcatori: 3’ Acerbi (L), 38’ Gomez (T), 42’ Gomez (T), 60’ Parolo (L)

LAZIO PRIMO TEMPO (3-5-2): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile. All:. Inzaghi

LAZIO SECONDO TEMPO (3-5-2): Strakosha: Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku, Djavan Anderson (75’ Raul Moro), André Anderson. All.: Inzaghi

OMNISPORT | 29-08-2020 18:46