La Lazio si ferma al palo, Milan indenne

Come in campionato, il Milan vacilla contro la Lazio, ma porta a casa un risultato prezioso nella semfinale di andata di Coppa Italia. All’Olimpico lo scorso 25 novembre un gol di Correa nei minuti di recupero aveva gelato Gattuso, questa volta il ko i rossoneri vanno solo vicini a subirlo a dieci dalla fine, quando Immobile centra il palo prima che il pallone attraversi l’intero specchio senza entrare. Finisce 0-0, risultato che alla fine accontenta entrambe: la Lazio avrà due risultati su tre, con gol, al ritorno, il Milan è riuscito a non subire reti in trasferta, ma inesistente davanti complice anche una serata senza guizzi di Piatek.

Squadre in campo con le formazioni migliori, anzi sarebbe meglio dire con l’unica formazione possibile per la Lazio, alle prese con tanti infortuni, mentre Gattuso mescola un po’ le carte sacrificando a sorpresa Rodriguez e Calhanoglu per Laxalt e Borini. Scelte da leggere nell’ottica del doppio confronto, così come i minuti iniziali di attesa, con il Milan a palleggiare e la Lazio compatta a difendere per puntare sulle ripartenze. Con il passare del tempo, però, la squadra di Inzaghi prende coraggio e, complice l’infortunio di Kessié che costringe Gattuso a mandare in campo Calhanoglu perdendo in equilibrio di squadra, le occasioni per la Lazio iniziano a fioccare: le prime sono originate da altrettanti errori individuali dei rossoneri, prima di Suso e poi di Romagnoli, ma Patric non inquadra la porta, poi Immobile calcia fuori di pochissimo, così come farà in chiusura di tempo Milinkovic-Savic dalla distanza.

Nel secondo tempo i ritmi della partita si abbassano, il Milan prova ad alzare il baricentro, ma non riesce proprio a rendersi pericoloso, dovendosi anzi accontentare di respirare prima di un nuovo forcing laziale. A metà tempo Romagnoli è graziato dal fuorigioco millimetrico di Immobile, spinto in area senza complimenti dal capitano rossonero. Poco dopo ci prova Correa, giustiziere del Milan in campionato nei minuti di recupero, poi la gara si spezzetta tra falli, ammonizioni e sostituzioni. Luis Alberto da una parte e Castillejo dall’altra per Suso tradiscono la volontà degli allenatori di provare a vincerla, ma il palo di Immobile è l’ultima emozione: appuntamento a San Siro per il 24 aprile.



SPORTAL.IT | 26-02-2019 23:00