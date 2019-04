La Lazio spreca l'occasione: Sassuolo indenne

Occasione persa per la Lazio, che non riesce ad accorciare sul quarto posto occupato da Milan e Atalanta alla vigilia dello scontro diretto contro i rossoneri, che restano distanti tre punti, anche se la squadra di Inzaghi ha una partita in meno.

All’Olimpico il Sassuolo impatta sul 2-2 subendo anche la beffa di essere stato raggiunto al 50’ del secondo tempo da un tocco sotto misura di Lulic, dopo essere andato in vantaggio all’89’ con Berardi.

Il precedente botta e risposta in avvio di ripresa: un rigore di Immobile porta in vantaggio i biancocelesti, ma al 12’ Rogerio aveva trovato l’1-1.

Il risultato sta comunque stretto alla Lazio, che ha attaccato di più, trovando in Consigli un muro invalicabile sull’ex Acerbi, Immobile e il subentrato Milinkovic.



