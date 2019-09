La Lazio stende il Parma e scaccia la crisi

La Lazio dà un calcio alla crisi: la squadra di Simone Inzaghi dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Europa League rialza la testa grazie alla vittoria per 2-0 contro il Parma nel posticipo della quarta giornata di serie A.

Un gol per tempo per la squadra di Inzaghi: all'8' Immobile porta in vantaggio i biancocelesti su assist di Luis Alberto. La reazione dei crociati dura solo pochi minuti: i capitolini riprendono il controllo del match e nella ripresa dominano, chiudendo la partita con il gol di Marusic. L'unica nota negativa: il battibecco tra Immobile e l'allenatore al momento del cambio dell'attaccante campano.

In classifica la Lazio è quinta a 7 punti insieme al Bologna e all'Atalanta, Parma quindicesimo a 3 punti.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 22:51