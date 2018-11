La Lazio trema per Milinkovic-Savic

Nella Lazio che in casa del Sassuolo ha pareggiato la prima partita della stagione, dopo dieci vittorie e cinque sconfitte tra campionato e Europa League, c’è una spina sempre più dolorosa che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è stato protagonista di un inizio di stagione sotto le aspettative, figlio forse della delusione vissuta al Mondiale con la Serbia, uscita al primo turno senza che il proprio leader riuscisse a mettersi in evidenza, ma anche di un’estate da star… mancata del mercato, perché nessun club si è neppure avvicinato ai 100 milioni chiesti dal presidente Lotito per accettare di trattarne la cessione.

La fiducia di Inzaghi e della società non è certo venuta meno, ma a complicare le cose, e forse anche a spiegarne meglio il rendimento, c’è la notizia che riguarda le condizioni di salute del giocatore, che accusa un preoccupante dolore al ginocchio.

A rivelarlo è stato il ct della Serbia Mladen Krstajic: "Abbiamo un giocatore che ha riportato un infortunio e non sarà a disposizione. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che ha riportato un problema al tendine del ginocchio nell’ultima partita. Per ora salterà la partita col Montenegro di sabato e poi vedremo nuovamente come sta per capire se rimandarlo indietro".

Staff medico della Lazio in allerta, quindi: con il tendine rotuleo non si scherza e dopo la sosta è in programma la sfida-spareggio per la zona Champions contro il Milan.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 11:25