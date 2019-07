La Lazio vince, Caicedo battibecca

Terza amichevole stagionale per la Lazio, prima contro una squadra professionistica. Ad Auronzo di Cadore i giocatori di Inzaghi hanno liquidato per 5-2 la Triestina, formazione di Serie C.

Subito in campo i nuovi Vavro e Lazzari, si è vista una Lazio pimpante e aggressiva. Bene Milinkovic-Savic, autore del terzo gol, dopo quelli di Immobile e Correa.

Nella ripresa in campo anche gli altri nuovi Jony e Adekanye oltre a Parolo e Badelj. Codromaz accorcia per la Triestina sugli sviluppi di una punizione, poi Caicedo arrotonda il risultato con una doppietta: il primo gol di testa su cross di sinistro di Lazzari, con annesso battibecco con i tifosi della Triestina che l'avevano insultato, il secondo con un tiro a porta vuota su assist di Adekanye. Di Marzola la seconda rete alabardata. Da segnalare l’uscita per infortunio di Vavro a partita in corso (la Lazio ha chiuso in dieci uomini), ma nulla di grave.



SPORTAL.IT | 21-07-2019 21:36