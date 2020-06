La Lazio vuole rivedere gli orari

Secondo Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, andrebbero rivisti gli orari delle partite del campionato: "Giocare alle 21, anzichè alle 21.45, sarebbe perfetto non solo per i tifosi, ma anche per gli atleti, che, come gli orologi, per funzionare bene devono fare i conti con il tempo".

"Il nostro organismo per essere preciso, come un orologio appunto, deve rispettare il tempo diurno e notturno. Per dirlo con un linguaggio tecnico scientifico deve rispettare i ritmi biologici circadiani e nictemerali. Se non fosse di diverso avviso e non dubitasse delle mie conoscenze, inviterei l'Associazione Calciatori a rivedere gli orari per il benessere di tutti, noi compresi".

SPORTAL.IT | 24-06-2020 11:46