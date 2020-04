La Lega B si dà un tempo per ripartire

Da una parte la Serie A e la corsa contro il tempo per ripartire, considerando le tante date necessarie per completare la stagione, dall’altro il torneo di Serie B, al quale per condurre al termine il campionato potrebbero bastare tre mesi dal via libera del Governo per la ripresa degli allenamenti.

Questo quanto emerso dal consiglio direttivo della Lega Serie B, riunitosi in videoconferenza per fare il punto della situazione in vista della possibile ripresa del campionato.

"La Lega Serie B – si legge nel comunicato – ha individuato un arco di tempo trimestrale per chiudere la stagione in atto e rientrare nei termini previsti dall'Uefa: "All’unanimità si è deliberato la necessità, per concludere l’attuale stagione sportiva in considerazione di ragioni di ordine tecnico, atletico e organizzativo, di almeno tre mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti. Con il termine della stagione che, di conseguenza, potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa".

SPORTAL.IT | 28-04-2020 21:11