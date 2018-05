La leggenda di Gigi Buffon in 10 partite

Gianluigi Buffon ha lasciato dopo 17 anni ricchi di successi la Juventus: ripercorriamo la sua leggenda ricordando le 10 partite cruciali della sua carriera.

1) Gianluigi Buffon debutta in serie A a 17 anni il 19 novembre 1995 tra i pali della porta del Parma: 0-0 e 8 in pagella contro il Milan.

2) Gigi esordisce in Nazionale il 29 ottobre 1997, lo spareggio mondiale con la Russia finito 1-1. Buffon subentra a Pagliuca al 32′ del primo tempo.

3) Vince la Coppa Uefa con il Parma nel 1999: i crociati il 12 maggio a Mosca travolgono per 3-0 il Marsiglia.

4) Il portiere di Carrara esordisce con la Juventus il 26 agosto 2001, in occasione della sfida con il Venezia (4-0).

5) Buffon vince il suo primo scudetto in carriera il 5 maggio 2002: la Juventus batte per 2-0 l’Udinese al Friuli e supera al fotofinish l’Inter, battuta dalla Lazio.

6) Il 9 luglio 2006 si laurea campione del mondo con la Nazionale italiana: la Francia è battuta ai rigori nella storica finale di Berlino.

7) Dopo Calciopoli, Buffon resta con la Juve in B: il 19 maggio 2007 festeggia con i compagni la promozione in A dopo una vittoria per 5-1 con l’Arezzo.

8) 6 maggio 2012, arriva il primo scudetto dopo Calciopoli, e il primo dell’era Conte: a Cagliari i bianconeri vincono 2-0 e si scatena la festa.

9) La grande delusione del 2015, la finale Champions con il Barcellona: i blaugrana infrangono i sogni di Buffon e compagni, sconfitti 3-1 in una partita apertissima. Gigi perderà tre finali di Champions in carriera.

10) Buffon entra definitivamente nella leggenda il 21 maggio 2017: la Juve batte il Crotone 3-0 ed è campione d’Italia per il sesto anno consecutivo.

SPORTAL.IT | 17-05-2018 12:05