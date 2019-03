La Leonessa non dimentica Marco Solfrini

Il 24 marzo del 2018 è morto Marco Solfrini, facendo restare un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati di basket.

In occasione della partita di campionato contro la Fiat Torino, che si disputerà a un anno esatto dalla scomparsa di Solfrini, i giocatori di Basket Brescia Leonessa scenderanno in campo per il riscaldamento indossando una speciale sopramaglia, recante il numero 13 e una dedica in ricordo del giocatore. I sopramaglia saranno indossati dai giocatori della Germani anche in occasione della partita casalinga con Pistoia, in programma domenica 31 marzo al PalaLeonessa.

Successivamente, saranno messi all’asta e il ricavato andrà a finanziare le attività della Marco Solfrini ODV, l’Organizzazione di Volontariato nata nel nome dell’indimenticato giocatore, che rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi della Leonessa e di tutti gli appassionati della palla a spicchi.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 13:05