La lettera di Percassi: "Vittoria Atalanta dedicata ai medici"

L'Atalanta è approdata ai quarti di finale di Champions League dopo la vittoria per 4-3 ottenuta contro il Valencia in un Mestalla a porte chiuse. E all'indomani dell'impresa il presidente del club orobico Antonio Percassi ha affidato i suoi pensieri a una lettera, pubblicata sul sito ufficiale della società.

"Orgoglioso… Di quanto la nostra squadra ed il nostro tecnico hanno meritatamente conquistato sul campo: l'Atalanta è una delle otto migliori squadre a livello europeo… Un sogno. Davanti alla tv, ieri sera, eravamo in tantissimi: la squadra, l'allenatore, lo staff, i dirigenti erano tutti coscienti della grande responsabilità che avevano. E sono stati tutti eccezionali. Ci hanno regalato due ore di spettacolo e gioia", ha scritto.

Quindi il pensiero dedicato a chi sta soffrendo e lavorando duro per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "Questa è una vittoria dedicata a tutti i medici e gli infermieri che stanno incessantemente prestando la loro opera, a tutti coloro stanno soffrendo a causa di questo virus… Orgoglioso… Permettetemi infine di esserlo dei nostri tifosi, ieri sera esempio di correttezza nel seguire le regole nonostante la voglia di accogliere la squadra come avrebbe meritato, ma non si poteva, da sempre esempio di grande generosità".

