La Liga impoverita attacca Inter e Juventus

Il presidente della Liga Javier Tebas in un'intervista ad Abc commenta il possibile calo di interesse nei confronti del campionato spagnolo dopo la partenza di Neymar in Francia nella scorsa stagione e di Cristiano Ronaldo alla Juventus quest'anno.

"Bisognerebbe domandarsi perché esistono club-Stato che stanno inflazionando il mercato portandosi via giocatori. Le cose avvengono anche perché ci sono cose che non dovrebbero accadere. Mi riferisco al Psg, ma anche alla Juventus con l'acquisto di Ronaldo o alle offerte dell'Inter che non ha soldi per comprare giocatori ma poi offre una montagna di denaro che non si capisce da dove arriva…".

"Alla Juve non lo so, bisognerà vedere com'è l'operazione alla fine. Però all'Inter, l'offerta per Modric nasconde dei trucchi; è truccata anche la questione Psg-Neymar. Il Psg è un club di 'soli trucchi' come il Manchester City, e questo genera circostanze che destabilizzano il mercato e i media".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 13:35