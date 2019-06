La lista di Palmeri indispettisce i tifosi della Juve

Una lista, un semplice elenco degli stipendi più alti dell’attuale serie A. Una top ten che assomiglia a un valzer di cifre e di sogni, un balletto vorticoso tra milioni, bonus, ingaggi top e grandi ambizioni. Una lista, quella pubblicata da Tancredi Palmeri su Twitter, che indispettisce i tifosi della Juventus. Il perché è presto detto.

Il Tweet – Ben otto giocatori su dieci nella hit parade dei più pagati del campionato italiano, infatti, veste il bianconero. Ecco il messaggio di Palmeri, con la lista completa dei paperoni della A: “Top10 Serie A best paid: Juventus currently owning 8 out of 10. 1. CR7 31m€ 2. Rabiot 9 3. Higuain 8.5 4. Dybala 7 5. Ramsey 6.9 6. Pjanic 6.5 7. Donnarumma 6 8. Douglas Costa 6 9. Khedira 6 10. Koulibaly 6″. Otto giocatori su dieci sono della Juve. Uno, il milanista Donnarumma, è in procinto di trasferirsi a Parigi. L’altro, il gigante difensivo del Napoli Koulibaly, è giusto il decimo della graduatoria.

Le reazioni – Con una situazione del genere, chi e quando potrà spezzare il monopolio della Vecchia Signora? Se lo chiedono i tifosi delle altre squadre, che preferiscono concentrare i propri sfottò sulla ‘solita’ Champions – “Con un monte ingaggi come questo, la Juve vincerà la Champions in carrozza”, ironizza un finto Big Luciano Moggi – mentre i sostenitori bianconeri sono indispettiti. “Odioso!”, scrive zio Pasquale. “Ma quando lo faceva Moratti dove stavi????”, chiede Rocco. “È anche la prima società che fattura il triplo rispetto alla seconda in Italia.. non mi sembra una cosa strana..”, puntualizza Lilium. Mentre Giuseppe sottolinea: “E tra poco, con De Ligt, saranno 9 su 10″.

SPORTEVAI | 29-06-2019 09:25