La lite tra Belen e Giulia De Lellis non finisce qui: retroscena

Fare ordine, lì dove regna la confusione, non è questione da liquidare in un solo approfondimento. A tentare di mettere in fila i fatti è stato Spy, da sempre attento alle cose che riguardano le due protagoniste indiscusse della controversia più appassionante del momento: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Secondo il settimanale, gli intrecci tra la showgirl e l’influencer sarebbero talmente vorticosi da non potersi trascurare e all’origine di questa diatriba vi sarebbero ragioni diverse, ma tutte significative. Così le reciproche osservazioni, le critiche gratuite, le allusioni andrebbero ricondotte a mosse di spregiudicata e cinica rivalità alimentata da episodi che incidono sulla vita pubblica, ma sarebbero di natura privata.

Stando a Spy, Giulia De Lellis avrebbe già messo fine tempo fa ai rapporti con Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen e il di lei fidanzato, Ignazio Moser: “L’ultima apparizione dei tre ex coinquilini della Casa del GFVip – si apprende – risale a quando è stato presentato il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini Gli Oneston, ovvero maggio 2018. Da quel momento Giulia si è allontanata da Cecilia e quest’ultima, insieme con Moser, ha accolto in casa Damante, uno dei migliori amici di Ignazio”. La loro lite a distanza non sarebbe che la conseguenza di questa frattura, dunque.

Altro capitolo, più decisivo rispetto al previsto, riguarda Giuseppe Dicecca, storico collaboratore di Belen e figura seguita da parte dei media per via del suo ruolo nell’entourage del clan Rodriguez. Da quando lo stylist ha deciso di lasciare la Rodriguez per la De Lellis qualcosa si sarebbe rotto in maniera irreversibile tra i due, portando Belen a escludere Dicecca dal suo mondo, in cui parrucchiere, truccatrice e collaboratori stretti hanno sempre trovato spazio.

C’è poi la relazione, sebbene occasionale, che si sarebbe consumata tra Damante – ex della De Lellis – e l’argentina, quando la storia con Giulia non era affatto conclusa a quanto pare. Un legame emerso tempo dopo, ma che si è aggiunto al quadro spiegando la tensione inevitabile tra le due.

Nulla che si esaurisca, certo, nel famigerato filtro “Top Model” per cui Belen ha ridicolizzato – senza mai citarla esplicitamente – la De Lellis. Una provocazione che ha scatenato l’ira della funesta Giulia, che ha replicato in un video ormai celebre per i contenuti (“Se parolo io, rovino famiglie”), promettendo di non tornare più sull’argomento.

Sarà vero? Solo il tempo e i social potranno stabilirlo. Intanto Giulia si gode il successo – inaspettato – del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” che ha superato le 100.000 copie. E cancellato dalla memoria dei più attenti, il quasi inosservato volume firmato dalla rivale, Belen Rodriguez.

VIRGILIO SPORT | 19-11-2019 11:09