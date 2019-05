La Lube va alla carica contro Zaytsev

La Lube va alla carica contro Ivan Zaytsev.

"A.S. Volley Lube comunica di aver scelto di interrompere la trattativa con il procuratore dell’atleta Ivan Zaytsev, al termine di una settimana durante la quale, improvvisamente, una decisione da tempo presa non è stata confermata con la firma in precedenza promessa. La Lube Volley ha già operato la sua scelta per il giocatore a cui affidare il ruolo di opposto e la comunicherà nelle prossime ore" si legge nella nota diramata dalla società campione d'Italia.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 15:03