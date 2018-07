La lunga giornata di Ronaldo

Fin dalla mattinata di lunedì è stato un autentico bagno di folla per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese che la Juventus ha prelevato dal Real Madrid portando a termine quella che in molti hanno definito la trattativa del secolo. Il lusitano è stato accolto dai tifosi bianconeri al coro: “Ronaldo, portaci la Champions”, indicando chiaramente l’obiettivo di questa stagione. Non sono mancati i cori per l’ex Leonardo Bonucci: “E Bonucci dov’è?”, a sottolineare la sfortunata migrazione del difensore.

Il cinque volte ‘Pallone d’Oro’, in attesa della conferenza stampa ufficiale, ha iniziato la giornata sottoponendosi alle visite mediche presso lo JMedical. Dopo la pausa pranzo ha ripreso i controlli medici e successivamente andrà in sede alla Continassa e nel centro sportivo bianconero per salutare i suoi nuovi compagni.

Il club bianconero, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha condiviso un video che ritrae CR7 che intona il coro “Juve, Juve” con la ‘J’ pronunciata come se fosse la sillaba ‘Gi’.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 14:55