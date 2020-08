La maglia Champions 2020/21 dell'Atalanta: righe più strette

L’Atalanta alza il sipario sulla prima maglia per la Champions del 2020/2021. Per la Dea un richiamo al passato, con righe nerazzurre più strette del solito.

Uno stile ‘retrò’ dunque, col forte legame tra la squadra è la città certificato dalla presenza della scritta ‘Atalanta Bergamo’ dietro il colletto nonchè in basso all’interno della maglietta.

Abito per la prossima stagione europea pronto, acquistabile online e presso i punti vendita autorizzati dal debutto in Champions del Papu Gomez e compagni in avanti.

OMNISPORT | 19-08-2020 19:53