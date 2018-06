La mamma di Messi: "Leo ha pianto"

La mamma di Lionel Messi, Celia Cuccittini, ha svelato la sofferenza di suo figlio dopo il flop dell'Argentina al debutto.

"La famiglia lo sta appoggiando molto. Il primo che vuole vincere è lui, vorrebbe assolutamente conquistare la Coppa. Noi soffriamo per le critiche che riceve, dicono che a lui non importa e che gioca in nazionale solo per adempiere un obbligo, ma non è vero. Se vedessero Leo come lo vediamo e conosciamo noi, soffrendo e piangendo ogni volta, cambierebbero idea. Queste critiche lo feriscono, e feriscono anche noi".

Il Mondiale è una ossessione per Messi: "Lui vive con passione, e tanta attesa, la Coppa del Mondo, perché il suo sogno è vincerlo, è ciò che più desidera in assoluto".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 16:45