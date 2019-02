La mamma di Zaniolo gioca con Le Iene: "Vorrei vederlo con Belen"

A Trigoria, dove si allena tutti i giorni, arriva accompagnato da mammà. Per Nicolò Zaniolo, il nuovo Totti, l’arrivo nella Capitale è coinciso con l’esplosione del suo indubbio talento e la presenza di una salvifica soluzione adottata da Eusebio Di Francesco, il tecnico romanista, che a ogni difficoltà sa di poter studiare nuovi schemi e manovre grazie a lui. All’appuntamento quotidiano con il centro sportivo giallorosso, Zaniolo arriva in compagnia della madre, dicevamo. Stavolta i due sono stati intercettati da Le Iene.

La social mamma, Francesca Costa, ha involontariamente suscitato un ginepraio mediatico pubblicando scatti che hanno incassato un numero notevole di like sul proprio account. “La boccuccia? L’ho vista fare e adesso poso anche io così”, la risposta della Costa al programma “Le Iene”, che ha intervistato madre e figlio.

La signora Zaniolo (moglie di Igor, ndr) non è poi così libera: a controllarla è il figliolo: “Con le foto la sto controllando, preferisco fargliene fare di meno”.

“Piango quando Nicolò segna, mi emoziono ogni volta”, ha risposto Francesca. Di fidanzate non se ne parla, ma la mamma si esprime in merito comunque con una dichiarazione che è quasi una battuta: “Mi piacerebbe se si fidanzasse con Belen“.

E la partecipazione al Grande Fratello, di cui tanto si è scritto?: “Ma l’ho detto per scherzare. Può essere una trasmissione per me perché non sapendo far niente chiunque ci può andare. Non so cosa dire…”. Per Nicolò è il momento di chiudere con Le Iene e pensare solo al campo: gira le spalle e si allontana.

VIRGILIO SPORT | 18-02-2019 09:19