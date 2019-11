La mamma di Zaniolo ringrazia i napoletani

La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha ringraziato i tifosi del Napoli su Instagram il giorno dopo la partita dell'Olimpico contro la Roma.

"Voglio ringraziare in primis i tifosi romanisti per i mille e mille messaggi di stima verso Nicolò e tutta la famiglia. E' veramente emozionante e incredibile sentire il vostro affetto…inoltre volevo ringraziare tutti i tifosi napoletani che hanno speso due parole e anche qualcosa in più, nonostante la delusione per il risultato, mostrandomi stima verso Nicolò, scrivendomi le cose più belle e genuine che un calcio a volte malato non lascia intravedere!!! Questo calcio si può solo amare, grazie grazie ancora per la vostra sportività!".

SPORTAL.IT | 03-11-2019 15:44