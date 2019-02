La mamma di Zaniolo sbotta e chiarisce

Giovane, anzi giovanissimo, ma già forte e anzi predestinato. Eppure, anche Nicolò Zaniolo, a dispetto di una luminosa carriera in arrivo, ha i suoi problemi da risolvere. Per il momento fuori dal campo, legati all’"esuberanza mediatica" di mamma Francesca.



Dopo che nelle ultime ore erano emerse notizie riguardo il presunto malumore del centrocampista della Roma per l’eccessiva esposizione mediatica della madre (“Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!" erano le frasi attribuite a Nicolò dal 'Corriere della Sera'), la stessa Francesca Costa ha però risposto piccata, smentendo tutto: “A mio figlio non dà fastidio niente, non è vero ciò che hanno scritto. Offuscare tutto con pettegolezzi è veramente triste. Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre”.

“Non faccio niente di male, le posto come le ho sempre postate e questo per nessun motivo sminuisce il mio essere madre – ha proseguito la signora Zaniolo replicando alle accuse dei followers – Se questo profilo sembra quello di una persona che si vuole mettere in mostra cavalcando l’onda del figlio io non capisco più nulla. Molti giornalisti si inventano le cose, come il fatto che sono nata a Roma mentre sono di La Spezia".

"E' una giornata memorabile – erano invece state le parole di Zaniolo dopo l’exploit contro il Porto negli ottavi di Champions League, gara in cui l’ex interista aveva segnato una doppietta -. Non la dimenticherò mai nella mia vita. Oggi ho corso tanto ma sono proprio felice per il risultato. È un’emozione unica segnare davanti alla Curva Sud, non riesco a descriverla. Spero però di poterne fare tanti altri qui".

Mamma e figlio peraltro saranno protagonisti di un’intervista doppia concessa a 'Le Iene', in cui Nicolò ha parlato anche della possibilità di diventare una bandiera della Roma: “Il mio sogno è questo, voglio provare a diventare un simbolo di questa squadra come Totti”



