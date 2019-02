La manita di CR7 fa infuriare l'Atletico

Cristiano Ronaldo non è riuscito ad incidere al Wanda Metropolitano. L’Atletico Madrid si è imposto per 2-0, complicando, in maniera importante, il passaggio ai quarti di finale dei bianconeri. Il portoghese, dopo aver mostrato la manita ai tifosi dei colchoneros che lo criticavano durante il match, si è ripetuto in zona mista.

“Io ho cinque Champions League, l’Atletico zero, vedremo chi passerà il turno”, le sue parole ai giornalisti presenti. Tanta l’indignazione tra i fan dell’Atletico Madrid, furiosi con l’ex attaccante del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 09:25