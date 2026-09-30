La maratona più surreale di sempre: quando Thomas Hicks vinse sotto l’effetto di alcol e veleno per topi

La storia della maratona più assurda di sempre tra la vittoria di un Thomas Hicks ubriaco, la corsa in auto di un corridore e un inseguimento ai danni di un atleta da parte di un gruppo di cani randagi

Conduttore e giornalista con lunga esperienza in radio e televisione. Le sue gesta sui campi da tennis e padel non passeranno alla storia, ma la vera grande passione riguarda la storia dello sport e la divulgazione. Difficilmente verrà ricordato come uno sportivo, ma ama di gran lunga raccontare le imprese altrui.

La maratona delle Olimpiadi di St. Louis 1904 è passata alla storia come una delle gare di resistenza più folli nella storia dell’atletica. A renderla tale fu la scelta degli organizzatori di utilizzarla come esperimento scientifico sulla disidratazione, mettendo a disposizione degli atleti un solo punto di rifornimento d’acqua in 42 chilometri, complicando non poco la vita ai corridori, tra cui il vincitore Thomas Hicks, il quale, a un passo dallo svenimento, fu soccorso dal suo staff gli somministrò un intruglio a base di brandy e veleno per topi. Ma questa è solo una delle tante assurde vicissitudini che hanno reso quella maratona una delle gare più surreali di sempre.