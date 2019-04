“Allons enfants de la Patrie” un po’ ovunque.

Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, apprezzando l’iniziativa adottata dalla Lega Basket, ha deciso di far suonare le note della ‘Marsigliese’ anche nei campionati di Lega Nazionale e della Lega Femminile in segno di solidarietà al popolo francese per l’incendio che nei giorni scorsi ha colpito la cattedrale di Notre Dame.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 11:53