La Mens Sana chiama in causa i propri tesserati

La Mens Sana non è andata a Legnano e subirà il 20-0 a tavolino: la società toscana ha scelto la linea del comunicato per dare la propria versione.

"ON Sharing Mens Sana informa che è stata comunicata ufficialmente alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Nazionale Pallacanestro l’indisponibilità a partecipare alla partita del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest in programma domenica 10 marzo alle ore 18:00 al PalaBorsani di Castellanza contro Axpo Legnano a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di tesserati – vi si legge -. LNP e FIP sono state contestualmente informate che tale impedimento è generato da una evidente causa di forza maggiore, poiché alcuni tesserati convocati dalla società per la trasferta odierna hanno comunicato la propria indisponibilità a prendervi parte o non hanno fornito alcuna risposta alla suddetta convocazione. Pur sussistendo la possibilità di disputare la partita, convocando in deroga alcuni tesserati regionali, la Società non ha ritenuto opportuno e decoroso per tutti i ragazzi e per l’intero staff tecnico che si sono messi a disposizione, e che per questo ringrazia, affrontare questo impegno. La Società sottolinea infine che si tutelerà nelle sedi opportune per quanto avvenuto".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 14:35