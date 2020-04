La Monza Power Run dà appuntamento al 2021

La Monza Power Run 2020 è stata cancellata. Adesso è ufficiale. "E' chiaro che siamo molto dispiaciuti ma nello stesso tempo abbiamo la consapevolezza della delicatezza del momento e sappiamo che non avremmo potuto comportarci in maniera differente – ha detto Roberto Brandazzi, presidente dell'associazione Lele Forever -. Siamo sicuri che tutti capiranno e diamo appuntamento al prossimo anno. Non è di certo un addio, ma un arrivederci".

La corsa podistica a ostacoli è andata in scena per la settima volta nel 2019 snodandosi tra Villasanta e il Parco di Monza in due diverse versioni, da 12 e 5 chilometri. Oltre 2.000 i partecipanti nello scorso luglio: c’è da scommettere che saranno ancora di più nel 2021.

