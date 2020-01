La mossa di Gattuso fa innamorare i napoletani

L’esperienza da allenatore magari sarà ancora limitata, ma uno come Gattuso che a 16 anni già giocava in Scozia e che con la maglia del Milan ha vinto tutto, non è uno sprovveduto. I risultati in campionato non gli stanno dando ragione ma il neo-allenatore del Napoli non ci sta a vedere le sue parole strumentalizzate, a suo dire, e nel post-partita col Perugia accende una miccia che scalda i tifosi del Napoli.

LA POLEMICA – Dopo aver letto i giornali di questi giorni, dove molti sottolineavano come avesse preso le distanze dal suo predecessore ed amico Ancelotti, svilendo anche un po’ il lavoro fatto dall’ex tecnico azzurro, Ringhio ha attaccato duro.

LE PAROLE – Un’uscita netta e decisa, quella di Ringhio: “Avete scritto che io ho massacrato Ancelotti, ma non è così, io non l’ho mai chiamato in causa. Ho detto che noi avevamo toccato il fondo, non lui. Non l’ho mai offeso, lui per me è un padre calcistico. Questo è un giochetto che non mi piace”.

LE REAZIONI – Sui social la maggioranza dei tifosi azzurri si schiera dalla sua parte: “Stampa, e soprattutto opinione pubblica, attraverso i social hanno, volutamente, le parole di Gattuso. Qui funziona così. Ripetono sciocchezze dando la percezione siano vere. Ma il tempo li smentisce sempre”.

ENTUSIASMO – Commenti entusiastici si leggono su twitter: “Ha capito subito come rapportarsi all’ambiente e ai giornalai incompetenti che mettono solo zizzania. È L’UOMO GIUSTO PER IL NUOVO CICLO” o anche: “Da adesso sei il mio allenatore, hai dimostrato ancora una volta che hai le p…, hai detto quello che vorrebbero dire tutti i tifosi veri”.

IL LAVORO – C’è chi scrive: “Poi arriva Gattuso, lavora sodo (e si vede) e lo si critica non solo per il suo metodo, ma anche per le dichiarazioni fatte in questi giorni dove difende giustamente il suo metodo di lavoro. UNA SOLA PAROLA: MALAFEDE”.

LEADER – Ringhio ha già conquistato tutti: “Gattuso ha capito tutto: DEVE TRATTARE QUESTA GENTE A PESCI IN FACCIA Questo allenatore COMPATTERA’ L’AMBIENTE ED ENTRERA’ NEL CUORE DI TUTTI Gli farei IMMEDIATAMENTE un contratto di 3 anni IL LEADER, È LUI! VAI RINO

FIDUCIA – Fioccano le reazioni: “Sul Gattuso uomo mi sono espresso al suo arrivo: non fate i parac… perchè con lui non funziona, ma soprattutto è uno che stana le spie dei famosi ‘virgolettati’. Su quest’ultimo aspetto noto delle migliorie importanti” e infine: “Per quanto mi riguarda un allenatore che in sole 3 settimane riesce a dare di nuovo organizzazione, grinta e principi tattici, MERITA SOLO FIDUCIA perchè sa quello che vuole”.

SPORTEVAI | 15-01-2020 09:07