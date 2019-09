La mossa sulle nozze di Ignazio Moser spiazza Cecilia Rodriguez

Di matrimonio per ora in casa Rodriguez è in programma solo quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, mai come in questa stagione appena iniziata, sarà protagonista di una notevole ascesa in qualità di conduttore dopo l’esordio come ballerino sotto l’egida di Maria De Filippi. Per il figlio del celebre Francesco e la sorellina Cecilia, l’amore nato al GF continua e prosegue di pari passo alla reciproca moltiplicazione di ingaggi e contratti commerciali. Dopo l’invito paterno a “sistemarsi”, pur sottolineando la scarsa attenzione della signorina Rodriguez alle faccende domestiche, Ignazio Moser ha preso però tempo.

A “Storie Italiane”, la trasmissione del daytime di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, Moser papà ha espresso la sua opinione: “Si sposeranno? Lo decideranno loro e io sarò l’ultimo a saperlo. Se dovessero farlo potremmo farlo anche qui nella cappella della casa. Mi piace Cecilia, è una bella ragazza”.

La linea torna in studio, ma non prima di fare un monito a suo figlio: “Io spero che mio figlio torni a lavorare nelle vigne perché io già ho lavorato abbastanza”. Nel corso dell’intervista, papà Francesco rivela di aver conosciuto i consuoceri, arrivati con il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Lei, però, non è mai venuta”. Sulle nozze, il giovane Moser è molto, molto cauto: “Ci sposiamo? Non nel brevissimo, non le ho ancora fatto la proposta”. Il che fa pensare che potrebbe arrivare quando la soglia di aspettativa di Cecilia si sarà abbassata.

