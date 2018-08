La mossa Yamaha dopo le sgridate di Valentino Rossi

A partire dal prossimo Gran Premio di MotoGp a Silverstone, arriverà nello staff della Yamaha l'ingegnere elettronico Michele Gadda, allo scopo di rimediare, almeno in parte, al ritardo nel settore elettronico della scuderia giapponese rispetto alle rivali Ducati e Honda, lamentato ormai da tempo da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Lo riporta Corsedimoto.com.

Gadda, laureatosi in in ingegneria elettronica al politecnico di Milano, è entrato nel mondo delle corse con il team Yamaha in Superbike. Poi le esperienze in BMW e Ducati, fino al ritorno in Yamaha nel 2017, sempre in Sbk.

L'arrivo di Gadda, che per anni ha collaborato con Silvano Galbusera, dovrebbe portare l'esperienza e le conoscenze necessarie per uscire dall'imbarazzante impasse tecnica della squadra.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 10:55