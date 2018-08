La motivazione speciale di Stefano Colantuono

Inizia il campionato di B e per Stefano Colantuono è subito tempo di sfida da ex. La sua rinnovata Salernitana sfida il Palermo, la grande delusa degli ultimi playoff.

I granata però vogliono partire bene davanti ai propri tifosi per legittimare le ambizioni di un campionato da protagonista: “Affronteremo subito una delle candidate alla promozione, ma il torneo è livellato verso l’alto perché tutte si sono rinforzate – le parole del tecnico romano in conferenza – La condizione non è ancora ottimale perché siamo ad inizio stagione, alcuni ragazzi sono in ritardo perché sono arrivati da poco, cercheremo di fare assimilare loro i concetti di gioco nel più breve tempo possibile in modo che possiamo diventare una squadra vera che butti il cuore oltre l'ostacolo”.

Quest’anno la Salernitana ha un motivo in più per benfigurare: “Dobbiamo cercare di fare un buon campionato perché questo sarà l’anno che ci proietterà verso il centenario. Sono convinto che possiamo fare cose importanti”.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 22:10