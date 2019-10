La MotoGp taglia i test

La Grand Prix Commission della FIM, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), in una riunione del 7 ottobre ha preso la decisione di ridurre le giornate di test per compensare il carico di lavoro legato al numero maggiore di gare in programma, che nel 2020 saranno 20, con il ritorno del Gran Premio di Finlandia.

L'accordo raggiunto tra i team prevede la cancellazione dei test di novembre 2020, successivi al GP di Valencia, e della sessione di marzo prima del Qatar.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 15:13